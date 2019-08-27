The Sims 4'ün Geliştiricisi Maxis, Yeni Bir Proje Üzerinde Çalışıyor

1987 yılında kurulmuş olan Maxis, 1997 yılından bu yana Electronic Arts bünyesindeki varlığını devam ettiriyor. Geçmişte Spore ve Darkspore gibi farklı oyunları olsa da, ağırlıklı olarak Sim, SimCity ve The Sims serisiyle karşımıza çıkmıştı. 2014 yılında satışa sunulan The Sims 4 sonrasında ek paketlerle yoluna devam eden stüdyodan uzun zamandır yeni bir oyun göremiyorduk. Bugün ortaya çıkan bir haber ise epey şaşırtıcı oldu. Maxis, sıradaki projesi için çalışmalara çoktan başlamış.

Amerika menşeli stüdyo, sıradaki projesi için bir iş ilanı vermiş ve anlaşıldığı üzere bir Yaratıcı Yönetmen arayışında olduklari görülüyor.

Şimdilik ne tür bir oyun üzerinde çalışıldığına dair bir ipucu yok ama detaylara bakıldığında, aranan geliştiricinin PC ve mobil cihazlar için geliştirilecek olan oyun için uzun dönem canlı servisi olan bir oyun tasarlama konusunda deneyimli olması isteniyor.

İşe alınacak kişi, stüdyonun Texas eyaletindeki Austin şehrinde bulunan ekibinin gelecekteki projelerine de liderlik edecekmiş ve bu bağlamda da kullanıcılar tarafından içeriklerin ve deneyimlerin pazardaki yapımları nasıl şekillendirdiğini idrak edebilmesi gerekiyormuş. Buna ek olarak, lisans ortakları ile çalışma deneyiminin olması da aranan bir diğer özellik olacakmış. Bir diğer deyişle, oyunun lisanlı bir oyun olacağı anlaşılıyor.

Yeni oyun çok büyük ihtimalle yeni bir The Sims oyunu olmayacak. Açıkçası şu an için bir tahmin bulunmak güç ama periyodik olarak yayınlanacak içeriklerle güncel tutulacağını biliyoruz. İlerleyen zaman içerisinde daha başka detaylar ile genel tablonun yavaş yavaş oluşmaya başlayacağından eminiz. Gelişmeler için takipte olacağız.