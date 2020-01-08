The Sims 4'ün Tiny Living Genişletme Paketiyle Evler Küçülüyor

Electronic Arts şirketinin altın yumurtlayan tavuk olarak baktığı The Sims 4 oyununa yeni içerikler gelmeye devam edecek. Hatırlayacağınız üzere son olarak üniversite hayatı ile ilgili bir genişletme paketi yayınlanmıştı. Yapılan yeni duyuruya göre, The Sims 4'ün sıradaki genişletme paketi Tiny Living olacak.

Tiny Living öncelikli olarak PC için 21 Ocak 2020 tarihinde, PlayStation 4 ve Xbox One için de 4 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak.

Genişletme paketi ile artık daha küçük boyutlu evler inşa edebileceksiniz. Bu sayede hem gereksinimler azalacak hem de sahip olduğunuz bahçenizde size daha fazla alan kalacak. Gereksinimlerinizin azalmasına bağlı olarak fatura ödemelerinizde de önemli ölçüde düşüşler de yaşanacak. Bir diğer deyişle, maddi yönden tasarruf yapabileceksiniz.

Tiny Living ile The Sims 4 oyununa yeni eşyalar ve yeni kıyafetler de gelecek. Mesela boş alan kazanmak adına müzik setini, televizyonu ve kitaplığı bir araya getiren mobilya ve portatif dolap yatağı (Murphy Bed) ve daha birçok seçeneğiniz olacak.

Electronic Arts tarafından yayınlanmış olan The Sims 4 Tiny Living genişletme paketi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.