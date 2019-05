The Sims 4 ve GRID 2'yi Kısa Bir Süreliğine Ücretsiz İndirebilirsiniz

Bedava sunulan oyunları kim sevmez? Ünlü yayıncılar da sağ olsunlar zaman zaman bizlere güzel sürprizler yaparak bazı oyunlarını ücretsiz olarak indirerek daimi olarak kütüphanemizde saklamamız için belirli kampanyalar yapıyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Ubisoft ekstrem spor oyunu Steep ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise sırada Electronic Arts ve Codemasters var. Electronic Arts ve Codemasters, The Sims 4 ve GRID 2 oyunlarını ücretsiz olarak beğenimize sundu.

Her iki oyun da tabii ki belirli bir süreliğine ücretsiz oldular. The Sims 4, 28 Mayıs 2019 tarihine kadar Origin üzerinden indirilebilecekken, GRID 2 için biraz acele etmeniz lazım. Çünkü bugün TSİ 20:00 sıralarında yeniden ücretli hale gelecek. Her iki oyunu da kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.

GRID 2 oyununun ücretsiz olarak sunulması aslında iyi bir hamle oldu. Hazır yeni GRID oyunu da duyurulmuşken, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak olan yeni oyun öncesinde Codemasters daha fazla oyuncunun seri ile tanışmasını ve serinin belki de yeni hayranlar kazanmasını sağlamış olacak.

Öte yandan The Sims 4 büyük bir sürpriz oldu diyebiliriz. Tabii ki yakın zamanda yeni bir The Sims oyunu duyurulmayacak ise. Gerçi 2014 yılından bu yana yeni bir oyun duyurulmadıysa, herhalde bundan sonra da pek duyurulmaz.

Son olarak, her iki oyunun da tam sürüm olarak ücretsiz indirilmeye sunulduğunu unutmayın. Bir diğer deyişle deneme sürümü veya belirli bir süreliğine oynamanız için verilmiyor. Haliyle de bunların kaçırılmayacak fırsatlar olduklarını söylelim. İyi oyunlar!