The Sinking City'yi Switch Konsolunda da Oynayabileceksiniz

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan duyuru ile The Sinking City oyununun Switch için de satışa sunulacağını öğrenmiştik. Bu ayın Nintendo Direct programında oyunun Nintendo konsoluna geliş tarihi kesinleşti. Takviminizde 12 Eylül 2019 tarihine bir işaret koyun.

Oyun dünyasında H.P. Lovecraft evreninden esinlenilerek oluşturulan birçok oyun görmüştük. The Sinking City ise bunların yeni temsilcisi olmuştu. Geliştiricisinin Frogwares ve yayıncısının da Bigben Interactive olduğu oyun 27 Haziran 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Konusu 1920'li yıllarda geçiyor. Bizleri Massachusetts eyaletinin hayali Oakmont şehrine götüren The Sinking City oyununda savaş gazisi özel araştırmacı Charles W. Reed karakterinin başından geçenler anlatılıyor. Karakterimiz kendisini etkileyen hayallerin nedenine dair ipuçları bulmaya çalışırken, bir yandan da şehirde yükselmekte olan suyun gizemini çözmeye çalışıyor.

Açık dünya oynanış sisteminin yer aldığı The Sinking City oyununda yürüyerek, botla veya dalış kıyafeti ile araştırma yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra karşılaştığınız her bir vaka farklı sonuçlara ulaşabileceğiniz farklı yollarla çözülebiliyor. Bir diğer deyişle, oyunu tekrar tekrar oynayabilmek için geçerli bir nedeniniz var.

The Sinking City her ne kadar beklenen etkiyi yapamamış olsa da Frogwares ve Bigben Interactive şanslarını Switch konsolunda da denemek istiyorlar. Açıkçası uzun yolculuklarda ideal bir seçenek olabilir. Bakalım sonuç ne olacak?