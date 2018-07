The Sopranos Filminin Yönetmeni Belli Oldu

HBO’nun bir döneme damga vuran dizisi The Sopranos’un öncesini anlatacak olan The Many Saints of Newar filminin yönetmeni Alan Taylor oldu.

1999-2007 arasında yayınlanan efsanevi dizinin dokuz bölümünde yönetmen koltuğunda oturan Alon Taylor, Sopranos evrenine geri dönüyor.

The Sopranos’un yanı sıra Game of Thrones, Mad Men ve Sex and the City gibi dev prodüksiyonlarda da imzası bulunan usta isim, The Many Saints of Newar filminin yönetmenliğini yapacak. Emmy ödüllü Taylor, son olarak Terminator: Genisys ve Thor 2 filmleri ile karşımıza çıkmıştı.

The Sopranos dizinin yapımcısı David Chase ve ikonik serinin yazarı Lawremce Konner imzalı The Many Saints of Newar, toplamda 86 bölümden oluşan dizinin öncesini anlatacak. 21 Emmy Ödülü kazanan efsanevi dizi, New Jersey'li bir mafya babasının hikayesini anlatıyordu.

Hollywood’un en saygın film stüdyolarından New Line Cinema tarafından finanse edilen The Many Saints of Newar, 60’lı yıllarda yaşanan Newark ayaklanmasında, İtalyanlar ile Afro-Amerikalıların mücadelesini anlatacak. Amerika’da Cleveland ve Newark’da başlayan halk ayaklanması 5 günlük şiddetli bir kuşatma sonucu Detroit’te son bulmuştu. Olaylarda 43 kişi ölürken, 2 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

Filmde hangi karakterlerin olacağı ya da bu karakterleri kimlerin canlandıracağı gibi detaylar henüz netlik kazanmamakla birlikte, yapımın vizyon tarihi de şimdilik belli değil. The Many Saints of Newar filmiyle ilgili yeni bilgiler açığa çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.