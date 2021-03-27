The Suicide Squad Fragmanı Yayımlandı!

The Suicide Squad fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 57 saniye uzunluğundaki fragman, bazı izleyiciler tarafından pek beğenilmedi. Warner Bros. Pictures tarafından yayımlanan yeni Suicide Squad filminin fragmanına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

The Suicide Squad Fragmanı Yayında

İlk Suicide Squad filmi 2016 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde çok popüler bir yapım olmayı başardı. Elde edilen büyük bir başarının ardından The Suicide Squad filmi için çalışmalara başlanmıştı. Warner Bros. Pictures tarafından filmin yeni fragmanı yayımlandı. Kısa süre içerisinde 560 bini aşkın izleyici tarafından izlenen fragman, 43 bin beğeni aldı. Videoyu beğenmeyen kullanıcı sayısı ise 1600 civarında.

Yayımlanan fragmanı bazı izleyiciler beğenirken bazıları ise pek beğenmedi. İzleyicilerin beğenmemesindeki en büyük neden ise fragmanda herhangi bir heyecan verici olayın yer almaması. 2 dakika 57 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Film için +18 yaş sınırlamasının yer aldığını belirtelim.

From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO — The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021

The Suicide Squad Oyuncu Kadrosu

Margot Robbie

Idris Elba

Joel Kinnaman

John Cena

Viola Davis

Jia Cortney

Michael Rooker

Flula Borg

David Dastmalchian

Daniela Melchior

Steve Agee

Geçtiğimiz aylarda DC Fandome etkinliği esnasında yeni filmin ilk tanıtım videosu yayımlanmıştı. İlk tanıtım videosunun yayımlanması ile birlikte oyuncu kadrosu da belli olmuştu. Peki, The Suicide Squad filminin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? Yeni filmde tıpkı öncekinde olduğu gibi Harley Quinn karakterini Margot Robbie canlandıracak. Robbie, ilk filmde başarılı bir performans sergilemişti.

Yeni Suicide Squad filminin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío ve Juan Diego Botto oyuncuları yer alıyor.

The Suicide Squad Vizyon Tarihi

Milyonlarca izleyici tarafından merakla beklenen film, 6 Ağustos 2021 tarihinde HBO Max isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak. Senaristliğini ve yönetmenliğini James Gunn'ın yaptığı yapımın yeni fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmana ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.