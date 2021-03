The Suicide Squad Fragmanı Yayımlandı!

The Suicide Squad fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 57 saniye uzunluğundaki fragman, bazı izleyiciler tarafından pek beğenilmedi. Warner Bros. Pictures tarafından yayımlanan yeni Suicide Squad filminin fragmanına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İlk Suicide Squad filmi 2016 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde çok popüler bir yapım olmayı başardı. Elde edilen büyük bir başarının ardından The Suicide Squad filmi için çalışmalara başlanmıştı. Warner Bros. Pictures tarafından filmin yeni fragmanı yayımlandı. Kısa süre içerisinde 560 bini aşkın izleyici tarafından izlenen fragman, 43 bin beğeni aldı. Videoyu beğenmeyen kullanıcı sayısı ise 1600 civarında.

Yayımlanan fragmanı bazı izleyiciler beğenirken bazıları ise pek beğenmedi. İzleyicilerin beğenmemesindeki en büyük neden ise fragmanda herhangi bir heyecan verici olayın yer almaması. 2 dakika 57 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Film için +18 yaş sınırlamasının yer aldığını belirtelim.

From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO