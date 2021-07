The Suicide Squad İnceleme Puanları Paylaşıldı

The Suicide Squad inceleme puanları yayımlandı. Peki, yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği filmin inceleme puanları ne durumda? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Suicide Squad İnceleme Puanları Belli Oldu

Metascore: 78

IGN: 90

The Globe and Mail: 89

USA Today: 88

Slashfilm: 85

The A.V. Club: 83

Consequence: 83

The Playlist: 83

IndieWire: 83

TimeOut: 80

Los Angeles Times: 80

The Telegraph: 80

Variety: 80

The Hollywood Reporter: 80

Total Film: 80

Empire: 80

Screen Rant: 80

Paste: 79

The Wrap: 78

RogerEbert.com: 75

Associated Press: 75

Uproxx: 70

Screen Crush: 70

The Guardian: 60

Entertainment Weekly's: 58

Oyuncu kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı The Suicide Squad isimli yapımın inceleme puanları belli oldu. 132 dakika uzunluğundaki filmin metascore'u 78 olarak açıklandı. IGN tarfından 90 puan verilen film, The Globe and Mail'den 89 puan, USA Today'den ise 88 puan almayı başardı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini James Gunn'ın üstlendiği filme Slashfilm 85 puan verirken The A.V. Club ise 83 puan verdi. Aksiyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan yapım, Consequance'ten 83 puan alırken Los Angeles Times'tan 80 puan aldı.

Yeni Suicide Squad filmine Entertainment Weekly's 58 puan verirken The Guardian ise 60 puan verdi. 8,3 IMDb puanına sahip olan The Suicide Squad, Türkiye'de bugün itibarıyla vizyona vizyona giriyor. Film, ağustos ayının ilk haftasında HBO Max isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden de yayımlanacak.

The Suicide Squad Oyuncuları

Yeni Suicide Squad filminin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío ve Juan Diego Botto oyuncuları yer alıyor.