The Suicide Squad Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!

DC Fandome etkinliği esnasında The Suicide Squad (Suicide Squad 2) filminin oyuncu kadrosu belli oldu ve filme ait ilk tanıtım videosu yayımlandı. Yeni Suicide Squad filminin kadrosunda Harley Quinn karakterini yine Margot Robbie canlandıracak. Peki, merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda başka hangi isimler yer alıyor? The Suicide Squad oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar haberimizde.

The Suicide Squad Oyuncu Kadrosu Açıklandı

İlk Suicide Squad filmi 2016 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olmayı başardı. Elde edilen büyük bir başarının ardından The Suicide Squad filmi için çalışmalara başlandı. DC Fandome etkinliği esnasında yeni filmin ilk tanıtım videosu yayımlandı ve bununla birlikte oyuncu kadrosu da belli oldu. Peki, The Suicide Squad filminin oyuncu kadrosunda hangi oyuncualr yer alıyor?

The Suicide Squad filminin ilk tanıtım videosu yayımlandı. Tanıtım videosunun yayımlanması ile birlikte filmin oyuncu kadrosu belli oldu. Suicide Squad ve Birds of Prey filmlerindeki Harley Quinn karakteri ile büyük beğeni toplayan Margot Robbie Suicide Squad 2 filminde de Harley Quinn'i canlandıracak.

Yeni Suicide Squad filminde Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío ve Juan Diego Botto oyuncuları yer alıyor.

The Suicide Squad Vizyon Tarihi

İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni Suicide Squad filmi 6 Ağustos 2021 yılında vizyona girecek. Senaristliğini ve yönetmenliğini James Gunn'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunun belli olması ile birlikte izleyicilerin heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı.

Suicide Squad 2 olarak da bilinen The Suicide Suqad filminin ilk tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Suicide Squad 2 filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.