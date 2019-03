The Technomancer Ve Dahası, Games With Gold'un Nisan Ayı Oyunları

Her ay olduğu gibi önümüzdeki ay da Games With Gold abonelerine ücretsiz oyunlar verilecek. İlk olarak 2013 yılının E3 fuarında duyurulmuş olan servis, o zamandan bu zamana kadar birçok kaliteli yapımı Xbox 360 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Nisan ayı da farklı olmayacak. Sayfası üzerinden açıklama yapan Major Nelson, Nisan ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu.

Microsoft, bu aralar Games With Gold için Star Wars serisinden yola devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu ay Star Wars: Republic Commando ücretli abonelik servisi ile verilen oyunlardan bir tanesi olmuştu. Önümüzdeki ay ise orijinal Star Wars: Battlefront II, Games With Gold oyunları arasında yer alacak. Bu oyuna The Technomancer, Outcast - Second Contact ve Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 oyunları eşlik edecekler.

The Technomancer (1 - 30 Nisan 2019)

Spiders tarafından geliştirilmiş ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanmakta olan The Technomancer, stüdyonun Mars: War Logs oyunu ile aynı evrende geçiyor. İnsanların Mars gezegenine yerleşmelerinin iki yüz yıl sonrasında, War of Water sırasında geçen oyunda, Abundance şirketinden, gizli polisten kaçmakta olan Zachariah isimli bir karakteri yönetiyoruz. İsterseniz yanınıza yardımcı çağırabildiğiniz gibi isterseniz tek başınıza da ilerleyebilirsiniz. Oyunun üç farklı bitişi var ve bu bitişler, senaryo boyunca verdiğiniz büyük kararlara bağlı olarak değişiyor. Kendi silahlarınızı ve zırhınızı da üretebildiğiniz The Technomancer oyununda dört farklı yetenek ağacı da bulunuyor.

Outcast - Second Contact (16 Nisan - 15 Mayıs 2019)

1999 yılında çıkmış olan Outcast oyununun tamamıyla yenilenmiş hali olan Outcast - Second Contact, 2017 yılının Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Cutter Slade isimli elit bir askeri yönettiğiniz oyunda, son bir görev için uzaylı gezegeni olan Adelpha'ya gönderiliyorsunuz. Canlı ve kapsamlı bir açık dünyada sunulacak olan tam özgürlük ile oldukça büyüleyici bir ortamın sunulacağı gezegende, elli saatlik bir oynanış ile birbirinden zorlu mücadeleler sizleri bekliyor. Ancak mühimmatınızın da zamanla geliştiğini söylemeden geçmeyelim.

Star Wars: Battlefront II (1 - 15 Nisan 2019)

Pandemic Studios tarafından PlayStation 2, PlayStation Portable, PC ve Xbox için geliştirilmiş olan orijinal Star Wars: Battlefront II, 2005 yılı içerisinde LucasArts yayıncılığında satışa sunulmuştu. Galaktik Cumhuriyet ve Bağımsız Sistemler Konfederasyonu arasında sürmekte olan savaşların konu alındığı Klon Savaşları ve Asi Birliği ile Galaktik İmparatorluk arasındaki savaşların anlatıldığı Galaktik İç Savaş olmak üzere iki farklı dönemin konu alındığı oyunda; yeni araçlar, yeni karakterler, yeni oyun mekanikleri ve yeni görevler bulunuyordu. İlk oyuna göre hikayeye daha fazla ağırlığın verildiği Star Wars: Battlefront II, Star Wars hikayesinin bölümlerini Imperial Stormtrooper gözünden yeniden anlatıyor.

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (16 - 30 Nisan 2019)

Ubisoft Paris ve Red Storm Entertainment işbirliğinde geliştirilmiş olan Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Ubisoft tarafından yayınlanmıştı. İlk oyunun kaldığı yerden devam eden ikinci oyun, Meksikalı asi grubu, Meksikalı sadıklar ve Birleşik Devletler Ordusu arasında meydana gelen yetmiş iki saatlik bir süreyi kapsayan çatışmayı konu alıyor. Senaryo boyunca, Ciudad Juárez, Mexico, El Paso ve Texas şehirlerini göreceğiniz devam oyununda, birbirinden zorlu görevler sizleri bekleyecek.