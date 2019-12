The Telltale Batman Shadows Edition Duyuruldu, Bugün Çıkıyor

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde, The Telltale Batman Shadows Edition'ın Avustralyalı derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirildiğini aktarmıştık. Athlon Games ve Telltale Games, bugün resmi duyurusunu yaptılar.

The Telltale Batman Shadows Edition, bugün PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation 4, Switch ve Xbox One üzerinden satışa sunulacak. Hollywood suç filmi tarzı görsel sunum, grafiksel geliştirme ve yeni bir indirilebilir içerikle gelecek. Eğer Batman: The Telltale Series sahibiyseniz, Shadows Mode içeriğini bağımsız olarak satın alabileceksiniz.

Duyuru sonrasında yayınlanan basın bildirisinde konuşan Telltale Games Üst Yöneticisi Jamie Ottilie, "Simgesel Telltale Games markasının mirasını The Telltale Batman Shadows Edition'ı bugün satışa sunarak oluşturabildiğiniz ve devam ettirebildiğimiz için heyecanlıyız." yorumunda bulundu ve devam etti. "Bu gelecek aylarda daha fazla detayla üzerinde konuşmayı umut ettiğimiz Telltale Games yapımlarının katalogunu oluşturmak için çok daha geniş bir planın sadece başlangıcı."

Bildiğiniz gibi Telltale Games geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kapanmıştı. Oyun dünyasında büyük bir etki yaratan bu gelişmenin ardından, Ağustos ayının sonlarına doğru LCG Entertainment şirketi stüdyonun varlıklarını satın alarak diriltildiğini duyurmuştu. Polygon tarafından yapılmış oan röportajda, The Wolf Among Us ve Batman gibi lisanslı mülkiyetlerin haklarına ve Puzzle Agent gibi orijinal Telltale Games oyunlarının haklarının da tamamına sahip olunduğu belirtilmişti. Bir diğer deyişle, The Wolf Among Us ve Batman için devam oyunları görebileceğimizin güçlü bir sinyalini almıştık.