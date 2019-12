The Telltale Batman Shadows Edition Steam ve Xbox One için Satışa Sunuldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuş olan The Telltale Batman Shadows Edition, PC (Steam) ve Xbox One için satışa sunuldu.

LCG Entertainment şirketinin Telltale Games stüdyosunun varlıklarını satın aldıktan sonra Batman serisinin geri döneceğine dair bir sinyal verilmişti. Bu sinyalin üzerinden çok geçmeden Kasım ayında Avustralya derecelendirme kuruluşu The Telltale Batman Shadows Edition için derecelendirmeye gitmişti.

Cuma günü duyurusu yapılan The Telltale Batman Shadows Edition, Steam üzerinde 74.24 TL ve Microsoft Store üzerinde de 85 TL gibi bir fiyata satılıyor. İçeriğinde ise tahmin edebileceğiniz üzere Batman: The Telltale Series ve Batman: The Enemy Within oyunları ve Shadows Mode bulunuyor. Eğer her iki oyundan birinin bir bölümüne sahipseniz, Telltale Batman Shadows Mode içeriğini Steam üzerinden 10.50 TL ve Microsoft Store üzerinden de on üç gün süreyle indirimli olarak 10.50 TL gibi bir fiyata almanız mümkün olacak.

Şu an için PlayStation 4, PC (Epic Games Store) ve Switch versiyonları için tarih verilmiş değil ama Telltale Games yakın bir zamanda yayınlanacağını söylüyor.

Batman: The Telltale Series konusu

Oyunda senaryonun ilerleyişine göre hem Batman hem de Bruce Wayne olacaksınız. Bruce Wayne rolündeyken kahramanınızın ebeveynleri Thomas ve Martha Wayne aleyhindeki suçlamalarla, Batman rolündeyken de Children of Arkham tehditleri ile başa çıkmanız gerekecek.

Batman: The Enemy Within konusu

Lady Arkham ve Children of Arkham topluluğunun bozguna uğramasından sonra, Batman The Pact adı verilen bir suç örgütü ile çatışmaya başlıyor. Öte yandan, The Agency adı verilen bir hükümet örgütü de Bruce Wayne ve Batman için sorun teşkil ettiği gerekçesiyle The Pact ile çatışmak için Gotham şehrine geliyor. Ne var ki, Bruce Wayne eski Arkham Asylum hastası The Joker ile yolları bir kez daha kesişiyor.