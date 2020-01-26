The Turing Test için Nintendo Switch Müjdesi

The Turing Test, Xbox One, PC ve PlayStation 4 sonrasında Switch için de satışa sunulacak. Square Enix Collective ve Bulkhead Interactive, oyunun 7 Şubat 2020 tarihinde Nintendo sahipleriyle buluşacağını duyurdular.

Eğer bol bol bulmaca çözeceğiniz birinci kişi bakış açısından oynanan oyunları seviyorsanız, The Turing Test tam size göre olabilir. Konu olarak Jupiter gezegeninin Europa uygusunda geçen oyunda, Uluslararası Uzay Kuruluşu (ISA) mühendisi Ava Turing rolündesiniz. Amacınız ise uyduda konuşlanmış olan saha ekibinin ortadan kayboluşunun arkasındaki gizemi çözmek olacak.

The Turing Test hem insanlığın keşfetme, koruma ve hayatta kalma içgüdüsüne dayalı hem de kaybolan ekip üyelerinin kaderiyle ilgili teoriler ortaya atmanıza müsaade ederek sürekli gelişen bir hikaye sunuyor. Tabii ki bu esnada ISA üssünün ardında yatan gerçeği de öğreneceksiniz.

Hikayenin ilerleyişi sırasında da etkileşimli olan çok çeşitli bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Bu konuda en büyük yardımcınız ise Enerji Eyletim Aracı (EMT) olacak. Yapay zekası olan makineleri çalıştırıp kontrol edebilecek, büyük yapıları hareket ettirebilecek ve karmaşık görünen görevleri yerine getireceksiniz.

Oyunun Switch versiyonu için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.