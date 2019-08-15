The Vanishing of Ethan Carter Redux, Switch'e Geldi

Üçüncü parti oyunların Switch konsoluna gelmeye devam ettiği şu zamanda bir diğer sevindirici haberi de The Astronauts verdi. Geliştirici stüdyo, The Vanishing of Ethan Carter Redux oyununun Nintendo konsoluna da geldiğini duyurdu.

2014 yılında PC için satış sunulmuş olan macera oyununun Redux versiyonu ertesi sene PlayStation 4 konsolunun yanı sıra PC için de gelmişti. Xbox One versiyonu ise geçtiğimiz senenin başında oyuncularla buluşmuştu. Yenilenmiş versiyonda orijinal versiyona göre farklı bir grafik motoru ve yeni bir kayıt sistemi kullanılıyor.

Paul Prospero isimli bir detektifi yönettiğimiz oyunun konusuna göre, Ethan Carter tarafından gönderilen bir mektup üzerine Red Creek Valley'ye geliyoruz. Mektuptan Ethan Carter'ın tehlikede olduğunu öğreniyoruz ama oyunun başlangıcında durumun daha da ciddi olduğu görüyoruz. Amacımız ise hem doğal hem de doğaüstü detektiflik yeteneklerimizi kullanarak bir yandan Ethan Carter'ı bulmaya çalışırken bir yandan da Red Creek Valley'de yaşananları açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz.

Duyuruya ek olarak, The Vanishing of Ethan Carter Redux için bir de fragman yayınlandı. Oyunun masalsı atmosferinin yanı sıra senaryoya dair sahnelerin de yer aldığı fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!