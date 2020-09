The Walking Dead 11. Sezon İle Final Yapacak

AMC, sevilen dizi The Walking Dead'in ne zaman final yapacağını açıklayarak dizinin hayranlarını bilgilendirdi. Birçok insanın ilk kez seyrettiği kıyamet sonrası konulu dizisi The Walking Dead 11. sezon ile seyircilere veda edecek. AMC'nin seyircilere yaptığı açıklama her ne kadar onları üzmüş olsa da kötü haberin yanında bir de iyi haber vererek dizinin hayranlarını oldukça mutlu etti. Dizi ile ilgili açıklamanın detayları haberimizde.

The Walking Dead 11. Sezon Final mi?

Aynı isimli çizgi roman serisinin dizi uyarlaması olan The Walking Dead'in gelecek sezon ile beraber seyircilere veda edeceği duyuruldu. AMC, dünya çapında popüler dizinin final tarihi ile ilgili bilgilendirme yaparken seyircileri sevindirecek bir bilgi daha verdi. AMC'nin açıklamasına göre dizi final yaptıktan sonra Daryl (Norman Reedus) ve Carol (Melissa McBride) ikilisinin de yer alacağı bir dizinin gelecek.

Daryl karakterini canlandıran Norman Reedus ile Carol karakterini canlandıran Melissa McBride'ın yer aldığı dizinin yakın bir tarihte gelmesi beklenmiyor. AMC tarafından paylaşılan bilgilere göre sevilen ikilinin bulunucağı dizi 2023 yılından önce gelmeyecek. The Walking Dead'in Fear The Walking Dead ve The Walking Dead: World Beyond gibi yan dizilerinin ve Talking Dead şovunun yanı sıra gelecek yıllarda seyircilerle buluşması planlanan Rick Grimes'lı (Andrew Lincoln) bir filmin olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

The Walking Dead 11. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dizinin hayranları, The Walking Dead dizisinin final sezonunun ne zaman geleceği ile ilgili henüz net bir cevap alamadı. AMC, dizinin finali ile ilgili açıklama yaptı ama açıklamasını seyircilerin cevabını oldukça merak ettiği sorulardan biri olan 11. sezonun yayın tarihine değinmeden sonlandırdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından ötürü 11. sezonun çekimlerinin yakın bir zamanda başlaması beklenmiyor.