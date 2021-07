The Walking Dead 11. Sezon Yeni Fragman Yayımlandı

The Walking Dead 11. sezon yeni fragman paylaşıldı. Dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi haline gelen The Walking Dead'in final sezonuna ait fragman yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Peki, The Walking Dead final sezonu ne zaman yayımlanacak?

The Walking Dead 11. Sezon Yeni Fragmanı Neler Sunuyor?

31 Ekim 2010 tarihinde yayımlanmaya başlayan The Walking Dead (TWD), kısa sürede dünya genelinde çok popüler bir dizi haline geldi. Dünyanın en popüler zombi dizileri arasında yer alan TWD'nin onuncu sezonu için ekstra 6 bölüm çekilmişti. Ekstra bölümler 10. sezon ile 11. sezonu arasında bir köprü görevi görüyor.

4 Nisan tarihinde ekstra bölümlerin son bölümü ekranlara geldi. Korku, dram ve gerilim ögelerine sahip olan dizinin hayranları 10. Sezon final bölümünün yayımlanmasının ardından yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı.

Comic Con 2021 etkinliği esnasında dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi olan The Walking Dead'in final sezonuna ait yeni bir fragmanı paylaşıldı. Paylaşılan fragman, dizinin 11. sezonu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

3 dakika 2 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. 146 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan fragman, 6 binden fazla beğeni aldı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan fragmana 920'den fazla yorum yapıldı. IGN tarafından yayımlanan yeni fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Walking Dead 11. Sezon (Final Sezonu) Ne Zaman Yayımlanacak?

Geçtiğimiz aylarda TWD'nın resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapılmıştı. Yapılan paylaşımda yeni sezonun ne zaman yayımlanacağı açıklanmıştı. The Walking Dead'in 11. sezonu 22 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmaya başlayacak.

10 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden başarılı dizinin yeni sezonu toplamda 24 bölüm yer alacak. Yapılan açıklamaya göre ilk olarak 8 bölüm yayımlanacak. Dizinin önceki sezonları AMC kanalında haftalık olarak yayımlanıyordu. Yeni sezonun da haftalık olarak yayımlanacağı tahmin ediliyor. 8,2 IMDb puanına sahip olan dizinin 10 sezonunu popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.