The Walking Dead Film Oluyor!

AMC, The Walking Dead’in film projeleri için seride ikonik karakter Rick Grimes’a hayat veren Andrew Lincoln ile anlaştı.

Dokuzuncu sezonuyla ekim ayında ekranlara dönen The Walking Dead, televizyondaki macerasına beyaz perdede devam edecek.

Diziyi yakından takip edenlerin de bileceği üzere Andrew Lincoln’ün canlandırdığı Rick Grimes karakteri seriye veda etmeye hazırlanıyor, ancak bunun sezon ortasında mı yoksa dokuzuncu sezon finalinde mi olacağını henüz bilmiyoruz.

Fakat bildiğimiz bir şey var ki, o da Andrew Lincoln'ün, The Walking Dead evreninde kalmaya devam edeceği. AMC, seriye dayanan birden fazla film projesi için Lincoln ile anlaşmaya vardı. Rick Grimes'in hikayesini devam ettirecek olan filmler, AMC Studios Original Films tarafından çekilecek. TWD spin-off’larının senaristliğini ise dizinin yazarı Scott Gimple üstlenecek.

Gimple, “Ufukta çok fazla şey var. Televizyon tarihinin önde gelen aktörlerinden birisi ile yeni bir destana başlıyoruz. Çekeceğimiz filmler, dizide yaptığımız şeylerin önemli bir parçasını oluşturacak” dedi.

Filmlerin TWD evreninde bilinmeyen birçok şeye ışık tutacağını söyleyen Gimple, seride hayatını kaybeden bazı karakterlerin filmde geri dönebileceğini ifade etti. Farklı hikayelerle yeni bir temel oluşturmak istediklerini dile getiren başarılı senarist, geliştirdikleri projelerle The Walking Dead’in çok daha geniş kitlelere yayılacağını belirtti.