Rick'in Olduğu The Walking Dead Filmi Ne Zaman Çıkacak?

The Walking Dead filmi hakkında paylaşılan bilgilerin ardından 3 yıl geçtikten sonra Rick Grimes karakterine can veren Andrew Lincoln, filmin çekimlerine ne zaman başlanacağına dair ilk kez açıklama yaptı.

Andrew Lincoln, konuya ilişkin yaptığı açıklamada The Walking Dead evreninde Rick Grimes'a odaklanacak filmin çekimlerinin çok yakında başlayacağını belirtti. AMC'nin en popüler dizilerinden Yürüyen Ölüler'in (The Walking Dead) 9. sezonunda bir helikopter Rick Grimes'ı aldığından beri karakterin nereye gittiği, helikopterdeki kişinin kim olduğu gibi soruların cevabı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Rick Grimes diziden ayrıldıktan sonra birçok seyirci diziyi izlemeyi bırakmış olsa da paylaşılan bir bilgi ile seyircilerin yeniden dikkati çekilmişti. Seyirci kitlesinin umudunu yeşerten haber, Rick'e özel bir filmin geleceği olmuştu. Andrew Lincoln'lu The Walking Dead filmi müjdesi verilmesinin üzerinden 3 yıl geçti ancak o süre içerisinde filmle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Rick Grimes karakterini canlandıran Lincoln'un yaptığı açıklama ise filmin çekimlerinin ne zaman başlanacağına ilişkin soru işaretlerini bir nebze ortadan kaldırdı.

Andrew Lincoln'lu The Walking Dead Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Andrew Lincoln, Rick Grimes karakterine odaklanılacak Yürüyen Ölüler filminin çekimlerine yakından başlanabileceğini söyledi. The Walking Dead: World Beyond sayesinde Rick'i alan helikopterin Civic Republic Military (CRM) isimli tehlikeli bir topluluk olduğu öğrenildi. CRM'nin Rick'i nereye götürdüğü uzun bir zamandır sır olarak kaldı ancak ilk filmin çekimlerine bu ilkbaharda başlanabilir.

Lincoln, SFX Magazine ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda çıkışı gerçekleşmesi beklenen The Walking Dead filmlerinin ne durumda olduğundan bahsetti. Lincoln, ilk fırsatta çekimlere başlama konusunda ne kadar heyecanlı olduğunu belirttiği açıklamasında ilk filmin çekimlerine bahar ayında başlanmasının konuşulduğunu söyledi.

Lincoln, birden fazla Yürüyen Ölüler filmi için imza attığını ve TWD üçlemesinden hala vazgeçilmediğini söyledi. Lincoln, ilk filmle beklentileri karşılamak için her şeyin en doğru şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaparak ilk filmin çıkışının biraz gecikebileceğine de işaret etmiş oldu. Filmin çekimlerine eğer ilkbaharda başlanırsa Rick Grimes'ı 2023'ten önce görme fırsatı elde edebiliriz.