The Walking Dead Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Daha önce yaptığımız haberde, The Walking Dead dizisine dayanan bir film projesinin varlığından sizlere bahsetmiştik. Merak uyandıran filme dair detaylar, San Diego Comic-Con'da gün yüzüne çıktı.

2010 yılından bu yana evlerimize konuk olan zombi temalı drama serisi The Walking Dead, en sevilen dizilerin başında geliyor. Son yıllarda eskisi kadar popüler olmasa da, hala kemik bir izleyici kitlesine sahip olan seri, televizyonda başladığı macerasına beyaz perdede devam etmeye hazırlanıyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, ünlü dizide Rick Grimes karakterine hayat veren Andrew Lincoln, The Walking Dead’in film projeleri için yapımcı şirket AMC ile anlaşmıştı. Diziyi yakından takip edenlerin de bileceği üzere, ünlü aktör serinin 8. sezonunda TWD’ye veda etmişti. Tabii, bu durum Rick Grimes karakterinin beyaz perde uyarlamasında rol almasına engel değil.

San Diego Comic-Con’da öğrendiğimiz bilgilere göre Lincoln, gelecek üç filmde ikonik karakteri canlandırmak için geri dönüyor. Söz konusu projelerden ilki için bir tanıtım teaser’ı yayınlayan AMC, filmin beklendiği gibi televizyonda değil, sadece sinemalarda yayınlanacağını belirtti. İsmi henüz açıklanmayan projenin arkasında AMC’nin yanı sıra Skybound ve Universal da bulunuyor.

TWD spin-off’larının senaristliğini ise dizinin yazarı Scott Gimple üstlenecek. Gimple, daha önce yaptığı açıklamada, filmlerin TWD evreninde bilinmeyen birçok şeye ışık tutacağını söylemiş ve seride hayatını kaybeden bazı karakterlerin filmde geri dönebileceğini ifade etmişti.