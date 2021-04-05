The Walking Dead Final Sezonu Yayın Tarihi Duyuruldu!

The Walking Dead final sezonu yayın tarihi açıklandı. Dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi haline gelen The Walking Dead'in 11. Sezonu, çok sayıda kişi tarafından merakla bekleniyordu. Başarılı zombi dizisinin Twitter hesabı üzerinden final sezonunun ne zaman yayımlaancağı duyuruldu.

The Walking Dead Final Sezonu Yayın Tarihi Ne Zaman?

31 Ekim 2010 tarihinde yayımlanmaya başlayan The Walking Dead (TWD), kısa sürede dünya genelinde çok popüler bir dizi haline geldi. Dünyanın en popüler zombi dizileri arasında yer alan TWD'nin onuncu sezonu için ekstra 6 bölüm çekilmişti. Ekstra bölümler 10. sezon ile 11. sezonu arasında bir köprü görevi görüyor.

4 Nisan tarihinde ekstra bölümlerin son bölümü ekranlara geldi. Korku, dram ve gerilim ögelerine sahip olan dizinin hayranları 10. Sezon final bölümünün yayımlanmasının ardından yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. İzleyicilerin kafasında "The Walking Dead finali ne zaman?", "The Walking Dead yeni sezon ne zaman?" gibi birtakım soru işaretleri oluşmuştu.

TWD'nın resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda yeni sezonun ne zaman yayımlanacağı açıklandı ve bir teaser videosu yayımlandı. Aktarılan bilgilere göre The Walking Dead'in 11. sezonu 22 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Dolayısıyla popüler zombi dizisinin hayranları yeni sezon için biraz daha beklemesi gerekiyor. 30 saniye uzunluğundaki teaser videosunu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

#TheWalkingDead's final season kicks off Sunday, August 22nd on AMC 👀 pic.twitter.com/FnDtesEeqJ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 5, 2021

10 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden başarılı dizinin yeni sezonu toplamda 24 bölüm yer alacak. Yapılan açıklamaya göre ilk olarak 8 bölüm yayımlanacak. Dizinin önceki sezonları AMC kanalında haftalık olarak yayımlanıyordu. Yeni sezonun da haftalık olarak yayımlanacağı tahmin ediliyor. 8,2 IMDb puanına sahip olan dizinin 10 sezonunu popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

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