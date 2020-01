The Walking Dead Serisi Bugün Steam Mağazasına Geri Dönecek

Skybound Games, Steam kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru yaptı. The Walking Dead serisi uzun bir aradan sonra bu hafta içerisinde Steam mağazasına geri dönüyor.

Telltale Games 2018 yılının sonunda sürpriz bir şekide kapandıktan sonra, The Walking Dead serisi dahil olmak üzere stüdyonun geliştirdiği oyunlar Steam mağazasından kaldırılmıştı. The Walking Dead serisinin final sezonu da tamamlanamama tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı hatırlayacağınız üzere. Ancak araya giren Epic Games, Skybound Games ile ortak bir çalışma yürütmüş ve önemli Telltale Games çalışanlarını bir araya getirerek kalan iki bölümün tamamlanmasına yardımcı olmuştu. Hal böyle olunca, bu bölümler sadece Epic Games Store üzerinden satışa sunulmuşlardı. Final sezonunun bütün bölümlerini daha önceden Steam üzerinden alanlar ise yaşananlardan hiçbir şekilde etkilenmeden oyunlarını oynayabilmişlerdi ama yeni alacak olan oyuncuların Epic Games Store mağazasının yolunu tutmaları gerekmişti.

Steam mağazasında bütün sezonların sayfaları halen açık olsalar da satın alım yapılamıyor ama yakın bir zamanda bu durum değişecek. Skybound Games, yaptığı açıklama ile The Walking Dead serisinin tüm sezonlarının bugün Steam üzerinden yeniden satışa sunulacağını müjdeledi. Bir diğer deyişle, henüz seriye giriş yapmamışsanız ve Epic Games Store mağazasını tercih etmek istemiyorsanız size gün doğdu.

Öte yandan, ikinci ve üçüncü sezon da Switch için eShop mağazasındaki yerlerini aldılar. Yani Nintendo konsoluna ship olanlar, artık kesintisiz bir The Walking Dead macerası yaşayabilecekler.

