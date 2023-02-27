The Weeknd Rekor Kırdı: Spotify'da 100 Milyon Dinleyiciyi Geçti

Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor. Son dönemlerin yükselen yıldızı konumundaki The Weeknd de onlardan biri. Ünlü sanatçı, bu sefer de bir rekora imza attı.

The Weeknd, uzun süredir Spotify'da aylık en çok dinlenen sanatçıydı. Ünlü şarkıcı, 27 Şubat itibarıyla 100 milyondan daha fazla aylık dinleyiciye ulaşan ilk sanatçı oldu.

En Yakın Rakibinden 18 Milyon Daha Fazla Dinleyiciye Sahip

Spotify listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı, son çıkardığı Dawn FM albümüyle büyük bir başarı yakaldı. En çok dinlenen Spotify şarkıcıları içerisinde düşmek yerine günden güne yükselmeye devam eden The Weeknd, en yakın rakibi Miley Cyrus'a tam 18 milyon dinleyici fark attı.

Spotify'ın kurulduğu 2008 yılından beri en çok dinlenenler listelerinde kendine yer bulmayı başaran sanatçı, Creepin', Die For You, Starboy ve Blindling Lights gibi şarkılarıyla tanınıyordu.

Spotify aylık en çok dinlenen sanatçılar listesi şu şekilde: