The Witcher 2. Sezon Fragmanı Yayımlandı

The Witcher 2. sezon fragmanı paylaşıldı. Netflix'in popüler dizisinin yeni fragmanı, ikinci sezondan bazı sahneler içeriyor. Başarılı netflix dizisinin yeni sezonu ile ilgili detaylar haberimizde.

The Witcher 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

İlk olarak 20 Aralık 2019 tarihinde dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayımlanmaya başlayan The Witcher, kısa sürede çok büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ikinci sezon fragmanı yayımlandı.

Tüm dünyada oldukça popüler olan The Witcher dizisinin yeni fragmanı, ikinci sezondan bazı sahneleri görebilmemize olanak tanıyor. Yayımlanan fragman, yeni sezonu bekleyen izleyicilerin heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden ikinci sezon fragmanı Türkçe alt yazı desteğine sahip. Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin yeni fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Witcher 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Kısa sürede büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran dizinin ikinci sezonu 17 Aralık 2021 tarihinde dijital yayın hizmeti Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.

Netflix, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Tudum etkinliği esnasında The Witcher hayranlarını sevindirecek bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda The Witcher 3. sezonu onaylandı. Üçüncü sezonun ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

The Witcher Oyuncuları

Henry Cavill (Geralt of Rivia)

Anna Shaffer (Triss)

Freya Allan (Ciri)

Adjoa Andoh (Nenneke)

Yasen Atour (Coen)

Simon Callow (Codringher)

Liz Carr (Fenn)

Cassie Clare (Phillippa Eilhart)

Kevin Doyle (Ba'lian)

Basil Eidenbenz (Eskel)

Chris Fulton (Rience)

Graham McTavish (Dijkstra)

Anya Chalotra (Yennefer)

Mimi Ndiweni (Fringilla)

Mecia Simson (Francesca)

Aksiyon, macera ve fantastik ögelerine sahip olan The Witcher'ın başrol oyuncu kadrosunda Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan yer alıyor. Geralt of Rivia karakterini Henry Cavill, Triss'i Freya Allan, Ciri'yi ise Freya Allan canlandırıyor.

Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan The Witcher dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dijital yayın hizmeti Netflix'in popüler dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.