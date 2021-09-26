The Witcher 2. Sezon Videoları Yayımlandı

The Witcher 2. Sezon için yeni videolar paylaşıldı. Netflix'in popüler dizisinin yeni videoları, ikinci sezondan sahneler içeriyor. Yayımlanan videoların yanı sıra The Witcher 3. sezon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başarılı netflix dizisine dair paylaşılan detaylar haberimizde.

The Witcher 2. Sezon Videoları Nasıl İzlenir?

İlk olarak 20 Aralık 2019 tarihinde dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayımlanmaya başlayan The Witcher, kısa sürede çok büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ikinci ve üçüncü sezonu ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından bir tanesi olan Netflix, Tudum etkinliği esnasında dizinin ikinci sezonuna ilişkin yeni videolar yayımladı. Yayımlanan videolar, merak içerisinde beklenen yeni sezon ile ilgili sahneler içeriyor.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan videoları Türkçe alt yazı desteğine sahip. Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin ikinci sezonu içni yayımlanan yeni videoları aşağıda yer alan oynatıcılar üzerinden izleyebilirsiniz.

The Witcher 2. Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?

Kısa sürede büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran dizinin ikinci sezonu 17 Aralık 2021 tarihinde dijital yayın hizmeti Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek. Diziyi henüz izlemeyenler ilk sezonu Netflix üzerinden izleyebilir.

Netflix, The Witcher hayranlarını sevindirecek bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda The Witcher 3. sezonu onaylandı. Üçüncü sezonun ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

The Witcher Oyuncuları

Henry Cavill (Geralt of Rivia)

Anna Shaffer (Triss)

Freya Allan (Ciri)

Adjoa Andoh (Nenneke)

Yasen Atour (Coen)

Simon Callow (Codringher)

Liz Carr (Fenn)

Cassie Clare (Phillippa Eilhart)

Kevin Doyle (Ba'lian)

Basil Eidenbenz (Eskel)

Chris Fulton (Rience)

Graham McTavish (Dijkstra)

Anya Chalotra (Yennefer)

Mimi Ndiweni (Fringilla)

Mecia Simson (Francesca)

Aksiyon, macera ve fantastik ögelerine sahip olan The Witcher'ın başrol oyuncu kadrosunda Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan yer alıyor.

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