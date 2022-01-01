The Witcher 2. Sezon, The Witcher 3 Oyununa Yaradı!

The Witcher 2. sezon Netflix'te yayımlandıktan sonra The Witcher 3 oyuncu sayısı büyük bir artış gördü. 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan dizi, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti.

Dizinin ikinci sezonla elde ettiği popülerlik, 2015 yılında piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt'a sıçradı. Steam verilerine göre son iki hafta içinde The Witcher 3'e oyuncular tabiri caizse akın etti.

The Witcher 2. Sezon, The Witcher 3'e Ne Kadar Katkı Sağladı?

The Witcher 3 anlık oyuncu sayısı, Steam verilerine göre 62 bini gördü. Bunun sadece Steam'de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. PlayStation, Xbox ve hatta Switch sahiplerinin de Netflix'te yayımlanan diziden etkilenip video oyununa akın ettiği gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Anlık oyuncu sayısındaki artış kayda değer bir artış olsa da ne yazık ki The Witcher'ın 1. sezonunun yayımlanmasından sonraki artışın yanına yaklaşmıyor. 1. sezon yayımlandıktan sonra The Witcher'ın her üç oyununa da akın edilmişti.

2. sezonunun yayımlanmasıyla da pek bir şey değişmedi. Benzer şekilde yine bir oyuncu artışı oldu. Sadece bunun 1. sezondaki kadar büyük bir artış olduğu söylenemez. Bu süreklilikten hareketle The Witcher'ın bir sonraki sezonunun yayımlanması ile aynı isimli video oyunlarının oyuncu sayısında yine bir artış olacağı öngörülüyor.

Oyuncular öte yandan The Witcher 4'ün çıkıp çıkmayacağını da merak ediyor. Açıkçası The Witcher 4'ün şu anda geliştirme aşamasında olup olmadığı bile bilinmiyor. Oyun eğer geliştirme aşamasında olsa bile şirket muhtemelen bunun bilinmesini istemiyor.

The Witcher 2. Sezon Oyuncuları Kimlerden Oluşuyor?

Henry Cavill (Rivialı Geralt)

Anya Chalotra (Yennefer)

Anna Shaffer (Triss)

Freya Allan (Ciri)

Myanna Buring (Tissaia)

Kim Bodnia (Vesemir)

Joey Batey (Jaskier)

Eamon Farren (Cahir)

Peki, siz The Witcher'ın ikinci sezonunu izlediniz mi? Eğer izlediyseniz ikinci sezon ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Dizinin yeni sezonu hakkında bütün görüşlerinizi, olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi ve söylemek istediğiniz diğer her şeyi aşağıda yer alan yorumlar kısmından hem bizimle hem de okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.