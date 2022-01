The Witcher 2. Sezon, The Witcher 3 Oyununa Yaradı!

İNTERNET

Cem Yılmaz'ın The Witcher Temalı Videosu Yayımlandı

Cem Yılmaz'ın The Witcher temalı videosu paylaşıldı. Ünlü komedyenin yeni stand up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus için yayımlanan tanıtım videosu, oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştı.