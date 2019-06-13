'The Witcher 3' 20 Milyon Kopya Satmayı Başardı

CD Projekt Red (CDPR) adlı oyun stüdyosunun bir sonraki açık-dünya RPG oyunu Cyberpunk 2077’nin gelişi için 16 Nisan 2020 tarihini beklememiz gerekiyor. Ancak stüdyonun, RPG türünde olgun ve yüksek kaliteli oyunlar geliştirmek konusunda mükemmel bir geçmişe sahip olduğunu ve The Witcher 3’ün de bunun mükemmel bir örneği olduğunu söyleyebiliriz.

CDPR'ın, hem oyunun ana hikayesinde hem de yan görevlerdeki ayrıntılara gösterdiği dikkat sayesinde The Witcher 3 son derece popüler bir hale geldi. Oyun, hala en çok satan oyunlardan biri konumunda yer almaya devam ediyor (özellikle de PC’de). Şimdilerde ise The Witcher 3, yaklaşan Nintendo Switch sürümüyle birlikte çok daha fazla kopya satabilir.

CDPR, bu başarılı oyunun şimdiye kadarki satış rakamlarını da paylaştı. Görünüşe göre, bir bütün olarak bakıldığında The Witcher serisi toplamda 40 milyondan fazla kopya sattı. Bu satışların 20 milyonu ise The Witcher 3'ten (tüm platformlarda) geldi. Bunu, GTA V’in satış rakamlarıyla karşılaştırdığımızda (Mayıs 2018’de yaklaşık 100 milyondu) ilk bakışta oldukça düşük bir rakam gibi gelebilir.

Ancak GTA V’i geliştiren stüdyoda çalışan 1.000 kişinin aksine, The Witcher 3’ü geliştiren oyun stüdyosunun, daha önce sadece The Witcher 1 ve The Witcher 2’yi geliştirmiş olan ve yaklaşık 250 kişinin çalıştığı Polonya merkezli nispeten küçük bir stüdyo olduğu dikkate alındığında, oyunun gerçekten de önemli bir başarı elde ettiği daha iyi anlaşılıyor.

CDPR’ın 2020’de piyasaya süreceği yeni oyunu Cyberpunk 2077’nin, oyun stüdyosunun satışlarında yeni bir sıçramaya yol açıp açmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak stüdyonun giderek artan iddialı fikirleri, yeni bir başarının daha yakalanmasını oldukça muhtemel kılıyor.