The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin Yeni Nesil Sürümleri Ertelendi

The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin yeni nesil sürümleri ile ilgili oyuncuları üzen bir gelişme yaşandı. CD Project RED, söz konusu iki video oyununun yeni nesil sürümlerinin ertelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 Yeni Nesil Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Polonya merkezli oyun stüdyosu CD Project RED, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ve Cyberpunk 2077 isimli yapımların yeni nesil sürümlerini bekleyen oyuncular için bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamaya göre açık dünya temasına sahip iki video oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkış tarihi ertelendi. Çok sayıda oyuncu, video oyunu geliştiricisi CD Project RED tarafından alınan bu karara tepki gösterdi.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition'ın PS5 ve Xbox Series X / S sürümü 2022 yılının ikinci çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek. Cyberpunk 2077 isimli video oyununun yeni nesil sürümü ise 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Erteleme kararı ile ilgili önemli bir açıklamada bulunan CD Project RED, geliştirme sürecinde yer alan kişilerin isteği doğrultusunda her iki projenin de ertelenmesine karar verildiğini söyledi.

CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Açık dünya rol yapma oyunu, çok sayıda hata nedeni ile satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar adından sık sık söz ettirdi. Oyun içerisinde yer alan hatalar nedeni ile çok sayıda oyuncu hayal kırıklığına uğramıştı.

CD Project RED, Cyberpunk 2077 isimli yapımda yer alan hataları düzeltmek için çok sayıda güncelleme yayımlamıştı fakat bu güncellemeler, oyunun tam anlamıyla düzelmesini sağlayamamıştı. Öyle ki oyunun teknik hatalarını içeren bir video bile yayımlanmıştı.

Microsoft ve Sony, Cyberpunk 2077 oyununun PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında neredeyse oynanamaz halde olması nedeni ile oyunculara iade hakkı sunmuştu. Japonya merkezli teknoloji devi Sony ayrıca söz konusu video oyununu PlayStation Store üzerinden satıştan kaldırmıştı. Oyun daha sonra mağazaya tekrar eklenmişti.