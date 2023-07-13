The Witcher: 3. Sezon 2. Kısım Fragmanı Paylaşıldı

Netflix’in resmi hesabı bugün The Witcher 3. sezon 2. kısım için resmi fragman paylaştı. Superman karakteri ile tanınan Henry Cavill’ın son bölümlerini oynadığı dizide ortam iyice geriliyor.

The Witcher Yeni Fragman Paylaştı

Rivyalı Geralt olarak başrolü canlandıran Henry Cavill, yer aldığı son sezon birçok aksiyon sahnesi içeriyor. Dizi ekibinden yapılan açıklamaya göre Cavill’den sonra başrole The Hunger Games’ten tanıdığımız Liam Hemsworth geçecek.

The Witcher Oyuncu Kadrosu

Henry Cavill (Geralt of Rivia)

Freya Allan (Ciri)

Eamon Farren (Cahir)

Anya Chalotra (Yennefer)

Joey Batey (Jaskier)

Anna Shaffer (Triss)

Jodhi May (Queen Calanthe)

3.sezonunun ilk fragmanını geçtiğimiz ay yayınlayan Netflix, 2. kısmını ise bugün paylaştı. İşte o fragman;