The Witcher 3'ün Switch'e Çıkacağına Dair Bir Söylenti Daha

Uzun zamandan sonra The Witcher 3: Wild Hunt oyunun Switch versiyonu yeniden gündeme geldi. Eğer söylentiler doğru çıkarsa, oyunu Nintendo konsolunda da görebiliriz.

İlk olarak ResetEra kullanıcısı Jim_Cacher tarafından keşfedilen detaya göre, oyunun Switch versiyonu Asya menşeli perakendeci Weibo listelemesindeki yerini almış. Bununla birlikte Jim_Cacher, Alibaba grubunun sahibi olduğu yine Asya menşeli Taobao alışveriş sitesinde aralarında büyük isimlerin de bulunduğu birçok satıcının da The Witcher 3: Wild Hunt oyununun Switch versiyonunu listelemiş olduklarını belirtiyor. Çıkış zamanı olarak da Eylül ayı belirtilmiş.

Oyunun Switch için uyarlanıyor olduğuyla ilgili söylentiyi aslında daha önceden de duymuştuk. Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Fransız perakendeci WTT.biz, listelemesinde The Witcher 3: Wild Hunt oyununun Switch versiyonuna yer vererek ortalığı birbirine katmıştı. Ne var ki, oyun kısa bir süre sonra listelemeden kaldırılmıştı.

Switch genel olarak son dönemde çıkan üçüncü parti oyunları gayet iyi bir performans ile çalıştırıyor olsa da The Witcher 3: Wild Hunt gibi zaman zaman en kuvvetli sistemleri bile zorlayan bir oyun söz konusu olduğunda kafalarda büyük bir soru işareti oluşuyor. Ancak bu noktada bir ihtimal daha söz konusu tabii ki: Bulut tabanlı sistem. Bildiğiniz gibi Resident Evil 7: Biohazard ve Assassin's Creed Odyssey, Japonya'ya özel olarak bu sistem ile Switch üzerinde rahatlıkla oynanabiliyor. The Witcher 3: Wild Hunt da Nintendo konsolu üzerinde bu yöntemle oynanabilir.

Şimdilik ne Nintendo ne de CD Projekt RED tarafından bir açıklama yapılmış değil ama E3 2019 fuarı için az bir zaman kaldı ve eğer oyunun Switch versiyonu ile ilgili bir hazırlık gerçekten var ise Nintendo konferansında bir duyuru ile karşılaşabiliriz.