The Witcher 3: Wild Hunt Dizi Odaklı İçeriklere Kavuşacak

Dün gerçekleştirilen WitcherCon sırasında oyuncuları sevindirecek yeni bir duyuruya imza attı. Belirtilene göre, The Witcher 3: Wild Hunt dizi odaklı içerikler ile genişlemeye devam edecek. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi serinin son oyunu, bu yıl içerisinde yeni nesil güncellemesine kavuşacak. Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için yayınlanacak olan güncelleme, ana oyuna ek olarak, yayınlanan genişletme paketlerini, on altı indirilebilir içeriği ve yayınlanan bütün güncellemelerini içerecek.

Eğer The Witcher 3: Wild Hunt oyununun halihazırda PC, PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahipseniz, yeni nesil güncellemesinden yararlanabileceksiniz. Tercih ettiğiniz takdirde, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition adı altında yayınlanacak olan yeni nesil PC, PlayStation 5, Xbox Series X versiyonunu satın alabilmeniz de pek tabii ki mümkün olacak.

The Witcher 3: Wild Hunt Dizi Odaklı İçerikler Yayınlanacak

Henüz net çıkış tarihi belli olmasa da, CD Projekt RED WitcherCon sırasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition için hazırlanan güncellenmiş görselini yayınlandı.

Paylaşımda yer alan bir başka detay ise, Netflix üzerinden yayınlanan The Witcher dizisiyle ilgili ek içeriklerin de üçüncü oyuna dahil edilecek olması. Şimdilik tüm detaylar paylaşılmış değil, ama kozmetik odaklı ve tamamıyla ücretsiz olacak bu içeriklerden ilkinin Henry Cavill’in zırhının olacağı söyleniyor.

The Witcher 3: Wild Hunt Detayları

Açık dünya oynanışa yeni bir soluk getiren aksiyon-rol yapma oyunu, 2015 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One ve geçtiğimiz Ekim ayında da Switch için satışa sunulmuştu. CD Projekt RED tarafından Hearth of Stone ve Blood and Wine genişletme paketleri dahil içerik anlamında bir hayli desteklenen The Witcher 3: Wild Hunt, bir süre sonra Türkçe arayüz ve dil desteğine de kavuşmuştu.

Oyunun konusuna göre Nilfgaard İmparatorluğu Kuzey Krallığı'na saldırarak büyük bir tahribata yol açıyor. Geleceğin ne getireceğiniz bilinmediği bir zamanda, dünya büyük bir kargaşanın içerisindeyken daha karanlık ve daha ölümcül bir güç ortaya çıkıyor. Wild Hunt (Vahşi Av) adı verilen bu uhrevi güç özellikle bir kişiyi aramaktadır. O da kendisini Geralt'a adanmış olan bireysel bir Kader, Geralt'ın akrabası olduğunu düşündüğü bir ruhtur.