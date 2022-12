The Witcher 3: Wild Hunt Yeni Nesil Güncellemesi Yayınlandı

CD PROJEKT RED, The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil versiyonunun artık PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, GOG ve Epic Games Store'da dijital olarak indirilebileceğini duyurdu. Oyunun Game of the Year sürümü, yeni nesil güncellemesiyle birlikte Complete sürümüne dönüştü.

Yeni nesil donanımın gücünden yararlanan CD PROJEKT RED'in üçlemeyi sonlandıran rol yapma serisinin güncellenmiş versiyonu, çok çeşitli görsel ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Yeni nesil güncellemesi an itibariyle oyunun orijinal sürümünün sahipleri için ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Yeni nesil güncellemesinde yer alan yenilikler arasında PC için gerçek zamanlı ışın izleme, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te performans ve ışın izleme modları, Xbox Series S'de performans ve kalite modları ve PC'de DLSS desteği ve tüm yeni nesil platformlarda AMD FidelityFX süper çözünürlük yer alıyor.

The Witcher 3 Yeni Nesil Güncellemesi Detayları

Daha hızlı yükleme süreleri sunmanın yanı sıra yeni nesil sürüm, içerik ve yaşam kalitesi eklemeleri de sunuyor. Bunlar arasında The Witcher Netflix dizisinden ilham alan öğeler ve görevler, yeni kamera seçenekleri, hızlı İşaret atama, fotoğraf modu, platformlar arası ilerleme aktarma, harita ve kullanıcı arabirimi ince ayarları ve çeşitli deneyime entegre topluluk tarafından oluşturulan modlar bulunuyor. Complete Edition ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt için önceden yayınlanmış Hearts of Stone & Blood and Wine genişlemeleri ve 16 ekstra içerikle birlikte geliyor.

Peki siz yeni nesil güncellemesiyle oyuna yeniden dönmeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.