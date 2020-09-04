The Witcher 3: Wild Hunt Yeni Nesil için de Geliyor

Polonya menşeli stüdyo tarafından yapılan duyuru ile The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil için de geliştiriliyor. Geralt ağabeyimizin macerasını daha gelişmiş görsellik ile yaşayabileceğiz. Detaylar haberimizde.

Açık dünya oynanışa yeni bir soluk getiren aksiyon-rol yapma oyunu, 2015 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One ve geçtiğimiz Ekim ayında da Switch için satışa sunulmuştu. CD Projekt RED tarafından içerik anlamında bir hayli desteklenen The Witcher 3: Wild Hunt, bir süre sonra Türkçe arayüz ve dil desteğine de kavuşmuştu.

Şu anda çoğu oyuncunun gözdesi olup, zaman geçtikçe yeni oyuncuların tanışma fırsatı bulduğu oyun için Polonya menşeli geliştirici, sevindiren bir duyuru yaptı. The Witcher 3: Wild Hunt, yeni nesle de geliyor.

The Witcher 3: Wild Hunt Yeni Nesil Yolcusu Oldu

CD Projekt RED sayfası üzerinden yapılan duyuru ile yeni nesil versiyon, yeni nesil konsolların sunduğu Işın İzleme teknolojisi ve daha hızlı yükleme süreleri gibi hem görsel hem de teknik anlamda gelişme kaydederek karşımıza geleceği söyleniyor.

Şimdilik net bir tarih verilmiş değil ama PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları, ana oyuna ek olarak, yayınlanan genişletme paketlerini, on altı indirilebilir içeriği ve yayınlanan bütün güncellemeleri içerecek. Eğer The Witcher 3: Wild Hunt oyununun PC, PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahipseniz, ücretsiz olarak yeni nesil versiyonuna yükseltme yapabileceksiniz. Tercihen doğrudan PlayStation 5 veya Xbox Series X veya yeni nesil PC versiyonunu satın alabilmeniz de mümkün olacak.

The Witcher 3: Wild Hunt konusu

Oyunun konusuna göre Nilfgaard İmparatorluğu Kuzey Krallığı'na saldırarak büyük bir tahribata yol açıyor. Geleceğin ne getireceğiniz bilinmediği bir zamanda, dünya büyük bir kargaşanın içerisindeyken daha karanlık ve daha ölümcül bir güç ortaya çıkıyor. Wild Hunt (Vahşi Av) adı verilen bu uhrevi güç özellikle bir kişiyi aramaktadır. O da kendisini Geralt'a adanmış olan bireysel bir Kader, Geralt'ın akrabası olduğunu düşündüğü bir ruhtur.