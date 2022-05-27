The Witcher 4'ten Oyuncuları Sevindirecek Haber Geldi

CD Projekt'in bir sonraki büyük oyunu olan The Witcher 4 için geliştirici ekip tarafında işler gayet yolunda gidiyor gibi görünüyor. Stüdyonun yeni bir Witcher oyunu üzerinde çalıştığını doğrulamasından sadece birkaç ay sonra CD Projekt finans müdürü Piotr Nielubowicz, geliştirme sürecinin şu anda "ön geliştirme" aşamasına geçtiğini belirtti.

Nielubowicz, finansal sonuçların vurgulandığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda araştırma aşamasını tamamladık, bu da projenin artık ön geliştirme aşamasına geçtiği ve bu yeni oyunla ilgili geliştirme giderlerini aktifleştirmeye başladığımız anlamına geliyor."

CEO Adam Kiciński ayrı bir açıklamada "Tarihimizi bu kadar şekillendiren evreni yeniden ziyaret etmeye çok hevesliyiz." dedi.

CD Projekt Bir Süre Fazlasıyla Yoğun Çalışacak

The Witcher 4 geliştirme sürecinin "araştırma" ve "ön geliştirme" aşamalarını ayırmak belki olağan dışı görünebilir ancak CD Projekt son oyunu Cyberpunk'ta yaşadıklarının ardından daha ağır adımlar atmakta kararlı. Keza görünüşe göre oyun sadece Geralt'ın maceralarını sürdürmekle kalmayacak. CD Projekt, muhtemelen Andrzej Sapkowski'nin romanlarında yer almayan yepyeni bir cadılar okulu içeren tamamen "yeni bir destan" yaratacaklarını söylemişti. Tamamen orijinal karakterleri ve içeriği mevcut Witcher dünyasına sığdırmak, geliştiricilerin omuzlarına çok daha fazla yük bindiriyor.

Bu haber ne kadar sevindirici olsa da The Witcher 4'ün geliştirme sürecinin tamamlanması oldukça vakit alacak. Projedeki kişilerin sayısı artıyor ancak CD Projekt'in geliştirme ekibinin büyük kısmı yaklaşmakta olan Cyberpunk 2077 genişlemesine odaklanıyor.