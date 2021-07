The Witcher Anime Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu (Video)

Netflix'te yayımlanacak The Witcher anime filmi Nıghtmare Of The Wolf yayın tarihi kesinleşti. Yeni duyuru ile anime filminin ağustos ayında çıkacağına ilişkin söylentiler de doğrulanmış oldu. Peki, film tam olarak ne zaman çıkacak ve merkezine kimin hikayesini alacak?

The Witcher Anime Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, Nightmare of the Wolf'un 23 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanacağını duyurdu. Anime filminin merkezinde ise para için canavarları öldüren, kendini beğenmiş genç bir olan Vesemir yer alıyor.

The Witcher dünyasını genişletmek isteyen yapımcılar, dünyaya bir anime filmi ile devam ediyor. Canavar avcısı Geralt'tan önce para için canavarları öldürmekten zevk alan, kendini beğenmiş bir genç olan Vesemir vardı.

Vesemir, yeni ve tuhaf bir canavar krallık için tehdit oluşturmaya başladığında kendisini geçmişinin şeytanları ile yüzleşmek zorunda bırakacak korkutucu bir maceranın içinde buluyor ve bazı cadılık işlerinin paradan daha fazlası olduğunu öğrenmeye başlıyor.

Han Kwang Il tarafından yönetilecek olan anime filminin senaryosu Beau de Mayo tarafından yazılıyor. The Witcher: Nightmare of the Wolf'un yapımcılığını ise Beau de Mayo, Lauren Schmidt Hissrich ve Han Kwang üstleniyor. Animasyon stüdyosunun ise daha önce the Legend of Korra ve Voltron: Efsanevi Koruyucu gibi yapımların hayranları ile buluşmasına katkı sağlamış Studio MIR olduğu belirtildi.

The Witcher 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

190'ı aşkın ülkede 208 milyonu geçkin ücretli kullanıcının farklı tür ve dillerde dizi, film, belgesel ve benzeri içerikler izlediği, eğlence sektöründe dünya devi olan Netflix, geçtiğimiz gün de The Witcher dizisinin yayın tarihini yayımlamış olduğu bir fragman ile açıklamıştı.

Netflix Türkiye hesabından yayımlanan fragmana göre dünya çapında sevilen 17 Aralık 2021 tarihinde hayranları ile kavuşmak için ikinci sezonuyla birlikte geri dönüyor. Dizinin yepyeni maceralara kapı aralayacağı ikinci sezonuna ait tanıtım videosunu ise aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Sizin dizinin yeni sezonundan beklentileriniz neler?