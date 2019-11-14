The Witcher Dizisi için Garip Müjde

Yeni dizi serüveni ile karşımıza çıkacak olan The Witcher, henüz yayınlanmamış olmasına karşın garip bir müjde ile gündeme geldi.

İkinci Sezon Onayı Aldı

20 Aralık tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak olan ve fantastik severlerin heyecanla beklediği The Witcher için ilginç bir gelişme var. Dizinin ilk sezonunun henüz yayınlanmamasına karşın yapılan açıklamalara göre ikinci sezon onayı alındı.

Buradaki ilginç olan taraf şu ki, dizinin nasıl bir tepki ile karşılaşacağı şu an için bilinmiyor. Yani yapımcılar, dizinin tutmama ihtimalini neredeyse yok saymış gibi gözüküyor. Öyle ki, 2021 yılında yayınlanacak olan ikinci sezonun çekimleri birkaç ay içinde başlayacak.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan Lauren Schmidt Hissrich "İzleyiciler daha ilk sezonu bile izlemeden ikinci sezon onayını duyurmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Muhteşem kadromuz ve ekibimizle Geralt, Yennefer ve Ciri'nin hikayelerini anlatmaya devam etmek üzere The Witcher'ın dünyasına dönmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Bununla birlikte ikinci sezonun sekiz bölüm olacağını da belirtelim.

Tekrar üzerinden geçmek gerekirse ünlü kitap dizisinden uyarlanan seri 20 Aralık tarihinde karşımıza çıkacak. Bununla birlikte 2020 yılının başlarında çekimlerine başlanacak olan ikinci sezon da, 2021 yılında severleri ile buluşacak.