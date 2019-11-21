Yayınlanmasına oldukça kısa bir süre kalan ve heyecanla beklenen The Witcher dizisi için resmi afiş yayınlandı!

The Witcher Dizisi Hakkında

'En Kötü Canavarlar Kendi Yarattıklarımızdır' sloganı ile yayınlanan afiş, dizi ile ilgili pek fazla detay sunmuyor. Ancak başrol oyuncuları ve dizi evreni 'The Continent' haritası afiş içerisinde yer alıyor. İlk sezonda sekiz bölüm ile bekleyenlerin karşısına çıkacak olan dizi, 20 Aralık tarihinde yalnızca Netflix üzerinden yayınlanacak.

Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

Dizinin yayınlanmasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Kalan süreç içerisinde dizi ile ilgili daha detaylı ve geniş bilgiler edinmemiz muhtemel olacaktır. Tüm bu gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.