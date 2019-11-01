The Witcher Dizisi Yayın Tarihi ile Karşınızda!

Uzun süredir merakla beklenen The Witcher dizisinin yayın tarihi açıklandı!

The Witcher Dizisi Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz saatlerde Netflix YouTube kanalına yüklenen yeni The Witcher fragmanı, dizinin genel işleyişi hakkında bazı bilgileri bizlere sunuyor. Bununla birlikte fragmanın sonunda bulunan küçük bir detay ise uzun süredir heyecanla bekleyen pek çok kişiyi sevindirecek.

Fragmanın sonuna dizinin yayın tarihi bilgisini ekleyen Netflix, dizinin 20 Aralık tarihinde platform üzerinde izlenebilir olacağını doğruladı. Bu da Netflix'in yıl bitmeden yüksek kaliteli yapımları yayına almaya çabaladığını gösteriyor.

71 yaşındaki kitap yazarı Andrzej Sapkowski tarafından yazılan kitaplardan uyarlanacak olan dizi, video oyunları ile bağlantılı ilerlemeyecek. Bununla birlikte kitabın yazarı, dizinin Game of Thrones dizine kıyasla daha iyi olacağını düşünüyor.

Son olarak tekrar hatırlatalım The Witcher, 20 Aralık tarihinde Netflix'te. Yayınlanan fragmana göz atmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.