The Witcher Dizisine Gelen İlk Yorumlar Biraz Karışık

Netflix tarafından hazırlanan ve uzun süredir merakla beklenen dizilerin başında gelen The Witcher bugün itibarıyla yayınlandı. Dizinin ilk sezonuna ait sekiz bölümü merakla bekleyen kitleyle paylaşan Netflix dizisine dair ilk eleştiriler ise kafa karıştırdı.

Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği ile yayınlanan The Witcher dizisi için ilk eleştiriler de yayınlandı. Eleştiri puanlarını toplu olarak görebildiğimiz Metacritic üzerinde The Witcher için şu an için 7 eleştiri yayınlandı. Ortalama 53 puanla dizi şu an için beklentinin altında kalmış gibi görünse de yükske puanlar veren yayınlar da site üzerinde yayınlandı. Dizinin ortalamasının düşük olmasının sebebi ise Entertainment isimli sitenin diziye "0" puan vermesi. The Witcher için yapılan ilk yorumlar hemen aşağıdaki gibi oldu.

Paste (8.3/10): "Fantezi dünyalarına, The Witcher'a ya da buna benzer şeylere aşinalığınız varsa, dizinin girişine biraz tahammül etmeniz gerekiyor. Sonrasında iyi şeyler sizi bekleyecek."

Tv Guide (8/10): "The Witcher'a girişmek için aşmanız gereken duvarlar biraz yüksek: Bir sürü fantezi ismi, alışık olmadığınız hikaye örgüsü, her karakterin uzayıp giden özgeçmişi gibi detaylar biraz beni korkutsa da her şeyi bir kenara bırakıp The Witcher'a başladım ve şimdi konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum."

SLANT (6.3/10): "Şiddetli dövüş sahnelerini sunuş şekli, dizinin bestecileri Sonya Belousova ve Giona Ostinelli'nin dikkat çekici başarısı diziyi güzel kılan taraflar olarak gösterilebilirken, biraz yavaş kalan hikaye akışı ve oyunculuklar, eksik taraflar olarak sayılabilir."

The Guardian (6/10): "Dizinin bir yerinde Henry, karşısındaki karaktere kehanetin çözülebilmesi için kafiyeli bir şey söylemesini istiyor. Böylesi ucuz numaraların dizinin içerisinde yer almaması, daha iyi bir senaryoya sahip olması lazım."

The New York Times (6/10): "Bir Pazar günü çıldırmasından çok Cumartesi öğleden sonra gezisi gibi olmuş. Yine de hala eğlenceli gibi duruyor."

Entertainment (0/10): "Bu sıkıntı festivalini tekrar izlememek için elimden geleni yaparım."