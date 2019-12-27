The Witcher Dizisinin Ardından Oyuna Yoğun Talep Geldi!

The Witcher dizisinin yayınlanması ile birlikte oyuna yönelik talep yoğun bir şekilde yükselişe geçti.

The Witcher Oyuncu Sayısı ile Şaşırttı

Netflix tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve başarı rekorları kıran The Witcher bu başarıyı başka bir yere daha yönlendirmeyi başardı. Steam verilerine göz attığımızda anlık olarak 30,000 kişi civarında oyuncu sayısının bu oyunda olduğunu görüyoruz. Zirvesi anlık olarak 50,000 kişi civarında bulunuyor ki bu da Red Dead Redemption 2 ile benzer seviyelerde.

Steam Charts ve SteamDB kesin sayılar üzerinde anlaşamıyor olsalar da her ikisi de geçen hafta itibarıyla önemli bir yükselişin olduğunu söylüyor. Bununla birlikte her iki platform da lansmandan sonraki dönemlerdeki en yüksek oyuncu sayılarına ulaştığını vurguluyor.

Neredeyse beş yıl önce çıkan bir oyun için güzel bir performans. Rivialı Geralt yaşadığı maceralar ile Netflix'te yerini almış durumda. Eğer diziyi halen izlemediyseniz aşağıdaki fragmana göz atmanızı tavsiye ederim.