The Witcher Dizisinin Karakter Tanıtım Videoları Yayınlandı

Merakla beklenen Netflix içeriklerinin başında gelen The Witcher için yeni videolar yayınlandı. Başrolünde Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan'ın paylaştığı The Witcher için yayınlanan yeni videolarda, karakter tanıtımlarına yer verildi.

Yayınlanan videolarda karakterleri canlandıran oyuncular ve dizi sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich, yarattıkları karakterlere dair bilgiler paylaştılar.

20 Aralık tarihinden itibaren Netflix üzerinde izlenebilir olacak The Witcher için merakla bekleyen kitlenin sayısı gün geçerken artarken, yayınlanan The Witcher karakter tanıtım videoları ise aşağıdaki gibi oldu.

Rivyalı Geralt karakter tanıtım videosu

Prenses Cirilla karakter tanıtım videosu

Vengerbergli Yennefer karakter tanıtım videosu

The Witcher nedir?

Andrzej Sapkowski tarafından Polonya'nın halk anlatılarından uyarlanarak kitaplaştırılan The Witcher serisi, daha sonra Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt tarafından bir tür RPG oyununa çevrilmiş ve dünyanın en sevilen yapımları arasına sokulmuştu. Oyun serisinin başarısının ardından Sapkowski'nin kitapları da gerçek değerini bulurken, Netflix geçtiğimiz günlerde serinin dizi olarak ekranlara tanışacağını duyurmuştu.

Dizinin başrollerinde Geralt of Rivia karakteri ile Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Justice League), Yennefer karakteri ile Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) ve Ciri’yi canlandıran Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) yer alıyor. Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle: Jodhi May (Game of Thrones, Genius) Calanthe rolünde, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) Eist rolünde, Adam Levy (Knightfall, Snatch) Mousesack rolünde, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) Tissaia rolünde, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) Fringilla rolünde, Therica Wilson-Read (Profile) Sabrina rolünde, Emma Appleton (The End of The F**king World) Renfri rolünde, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) Cahir rolünde, Joey Batey (Knightfall, Strike) Jaskier rolünde, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) Stregobor rolünde, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) Istredd rolünde, Maciej Musiał (1983) Sir Lazlo rolünde, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) Dara rolünde, Anna Shaffer (Harry Potter) Triss rolünde.