The Witcher Dizisinin Yayın Öncesi Son Fragmanı Yayınlandı

Merakla beklenen The Witcher dizisi için yayın öncesi son fragman yayınlandı.

The Witcher Fragmanı Yayınlandı

Netflix üzerinde yayınlanacak olan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu ediniyor. 20 Aralık tarihinde yayınlanacak olan dizinin yayınına bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. Netflix Türkiye tarafından paylaşılan video ile birlikte dizinin çıkışı öncesinde son fragman yayınlanmış oldu.

Netflix videonun açıklamasında, "Bir canavar avcısının, bir büyücünün ve kaçak bir prensesin yolları kötülüğün kol gezdiği bir Kıta'da kesişir. Henri Cavill'ın başrol oynadığı The Witcher, 20 Aralık'ta yalnızca Netflix'te yayınlanacak." ifadelerine yer verdi.

The Witcher Dizi Konusu

Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.