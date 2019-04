The Witcher Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı

Netflix Baş Uyum Görevlisi Ted Sarandos, The Witcher dizisinin yayın tarihini açıkladı. Tüm oyuncuların dört gözle beklediği The Witcher dizisi, bu yılın dördüncü çeyreğinde yayınlanacak.

The Witcher Dizisinde Kimler Oynayacak?

The Witcher dizisi, sekiz bölümden oluşacak. The Witcher dizisinde Geralt of Rivia karakterini Henry Cavill, Ciri karakterini Freya Allan (The War of the Worlds, Into the Badlands) ve Yennefer karakterini Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) canlandıracak.

“Gerçekten eğlenceli bir global dizi olacağını düşünüyoruz”

Ted Sarandos The Witcher dizisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dördüncü çeyrekte Irishman ve 6 Underground gibi daha büyük film yatırımlarımızdan bazılarının geldiğini görmeye başlayacaksınız. Ayrıca şu anda çekimlerine Macaristan'da devam ettiğimiz ve gerçekten eğlenceli bir global dizi olacağını düşündüğümüz popüler oyun ve kitap serisi The Witcher'ın dizisi de yine dördüncü çeyrekte gelecek” dedi.

Andrei Sapkowski’nin yazdığı The Witcher kitapları, Polonyalı oyun stüdyosu CD Projekt RED tarafından oyunlaştırıldı. The Witcher kitapları oyunlaştırıldıktan sonra tüm dünyada oldukça popüler oldu. The Witcher serisinin tüm dünyada bu kadar popüler hale gelmesi Netflix’in ilgisini çekti. The Witcher serisinin medya tarafında yayın haklarını elinde bulunduran Cd Project RED, Netflix ile TV dizisi konusunda anlaşma imzaladı.