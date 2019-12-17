The Witcher III: Wild Hunt, Bu Hafta Xbox Game Pass'e Geliyor

The Witcher III: Wild Hunt'ı bekleyen Xbox Game Pass abonelerine müjde! CD Projekt RED tarafından geliştirilen oyun, 19 Aralık 2019 Perşembe günü ücretli abonelik servisine geliyor.

Bu yıl bizleri Xbox Game Pass servisi üzerinden birbirinden kaliteli oyunlar ile buluşturmuş olan Microsoft, önümüzdeki yıl içerisinde de üst seviye bir performans sergileyeceğini X019 sırasında yaptığı duyuru ile göstermişti. 2020 yılında Xbox Game Pass aboneleri çok şanslı olacaklar ama yazılım devi bu yılı da güzel bir şekilde kapatacak.

X019 sırasında yapılan duyuru sonrasında bu ay birçok kaliteli oyun ücretli abonelik servisine eklenmişti. Şu sıralarda da Aralık ayının diğer yarısı için belirlenmiş olan oyunların açıklanmasını bekliyoruz. Aralarında The Witcher III: Wild Hunt da olacak. Oyunun Xbox Game Pass servisine geliş tarihi ise doğrulandı.

The Witcher 3. December 19 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 14 Aralık 2019

Twitter üzerinden yapılan açıklamayla, Geralt ağabeyimizin şimdilik son macerası Xbox Game Pass aboneleri için 19 Aralık 2019 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih esasen servisin akıllı telefon uygulaması üzerinde görünmüştü. Ancak sizin de bildiğiniz gibi, beklenmeyen aksaklıklar sonucu yanlış bilgi aktarımları yaşanabiliyor.

The Witcher III: Wild Hunt konusu

Oyunun konusuna göre Nilfgaard İmparatorluğu Kuzey Krallığı'na saldırarak büyük bir tahribata yol açıyor. Geleceğin ne getireceğiniz bilinmediği bir zamanda, dünya büyük bir kargaşanın içerisindeyken daha karanlık ve daha ölümcül bir güç ortaya çıkıyor. Wild Hunt (Vahşi Av) adı verilen bu uhrevi güç özellikle bir kişiyi aramaktadır. O da kendisini Geralt'a adanmış olan bireysel bir Kader, Geralt'ın akrabası olduğunu düşündüğü bir ruhtur.