The Witcher'ın 3. Sezon Fragmanı Yayında

Yayımlanan fragman, serinin bildiği hemen hemen her şeyi gösteriyor: Kanlı savaşlar, korkunç canavarlar, ateşli büyü ve sosyal bir ilişkide çok garip görünen Geralt.Tarafsız duruşundan taviz vermeyen Geralt, mücadelesi için çok zaman harcıyor.

The Witcher'ın 3. Sezonu 29 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Tıpkı Stranger Things gibi, Fantazi şovun son sezonu da iki bölüme ayrılacak. Birinci kısım haziranda, ikinci kısım ise temmuzda çıkacak.

Netflix, ilk sezonu 2019'da piyasaya çıktığından beri sürekli olarak Witcher evrenini genişletiyor. İki sezon boyunca yoğun ilgi gören dizi Netflix tarafından 3. sezonuyla ödüllendiriliyor.

Henry Cavill'in Yer Aldığı Son Sezon Bu Ay Sonunda Netflix'te Yayınlanmaya Başlayacak

The Witcher'ın üçüncü sezonu Henry Cavill'in Geralt rolünde yer alacağı son sezon olacak. Dedikodular doğruysa, bu son sezonda Geralt rolünü Liam Hemsworth'e devredecek ve 4. sezondan itibaren dizinin mutlak başrolü olmayacak.