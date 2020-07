The Witcher'ın Spin-off Dizisi The Witcher: Blood Origin Duyuruldu

Popüler dijital yayın platformu Netflix, The Witcher: Blood Origin isimli yeni The Witcher dizisini duyurdu. Yapılan duyuru, The Witcher hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Netflix,The Witcher'ın spin-off dizisi The Witcher: Blood Origin dizisi ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. The Witcher: Blood Origin dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

The Witcher dizisi, 20 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmaya başladı ve kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Başrolde Henry Cavill'in yer aldığı The Witcher dizisi büyük bir başarıya imza attı ve milyonlarca izleyiciye ulaştı. The Witcher'ın bu kadar popüler hale gelmesi sonucu Netflix, The Witcher evreninde geçen farklı bir dizi yapmak için kolları sıvadı.

The Witcher'ın Spin-off Dizisi The Witcher: Blood Origin Hakkında Detaylar

Netflix, The Witcher: Blood Origin dizisinin 6 bölümden oluşan bir mini dizi olacağını açıkladı. The Witcher Blood Origin, şu anda yayında olan The Witcher dizisinden 1200 yıl öncesini anlatacak. Yeni The Witcher dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

İngiltere'de çekilmesi planlanan The Witcher: Blood Origin oyuncu kadrosu ile ilgili bilgi paylaşılmadı. Live-action dizisi The Witcher: Blood Origin'in yapımcılığını Lauren Hissrich ve Declan De Barra üstlenecek. Lauren Hissrich ve Declan De Barra, mevcut The Witcher dizisinin de yapımcığını üstleniyor.

Rivia Geralt'tan 1200 yıl öncesinini anlatacak olan The Witcher: Blood Origin'de canavarların, insanların ve elflerin nasıl bir araya geldiklerini izleme imkanı bulacağız. The Witcher serisi kitapların yazarı Andrzej Sapkowski, The Witcher: Blood Origin dizisinin danışmanı olacağı belirtildi. Netflix, Geçtiğimiz aylarda The Witcher: Nightmare of the Wolf isimli animasyon filmi de duyurmuştu.

The Witcher: Blood Origin hakkında ne düşünüyorsunuz? Altı bölümden oluşan The Witcher: Blood Origin mini dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.