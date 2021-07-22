The Witcher: Monster Slayer Android ve iOS Platformlarına Çıktı!

The Witcher: Monster Slayer Android ve iOS için ücretsiz olarak çıkışını gerçekleşti. Peki, Spokko isimli mobil oyun stüdyosu tarafından geliştirilen yeni The Witcher oyunu neler sunuyor? Artırılmış gerçeklik türündeki mobil oyuna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Witcher: Monster Slayer Android ve iOS İçin İndirilebilir Durumda

CD Project RED'in 2018 yılında satın aldığı Spokko isimli mobil oyun stüdyosu, uzun bir süredir yeni bir Witcher oyunu üzerinde çalışıyordu. Polonya merkezli oyun stüdyosu, sahip olduğu oynanış ile diğer oyunlardan sıyrılmayı başaran mobil yapımın geliştirme sürecini tamamladı.

Artırılmış gerçeklik türüne sahip olması nedeni ile diğer Witcher oyunlarından sıyrılmayı başaran The Witcher: Monster Slayer, oyunculara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyunu indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu işlemin ardından yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna tıklayarak oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Günümüzde mobil platformda artırılmış gerçeklik oyunları çok büyük bir popülerliğe sahip. Örneğin Pokemon Go, 2016 yılında Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için piyasaya sürülmesinin ardından kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale geldi. Pokemon Go'da çevrimizde yer alan pokemonları yakalamaya çalışıyorduk. The Witcher: Monster Slayer da Pokemon Go'ya oldukça benziyor.

Artırılmış gerçeklik rol yapma oyunu türündeki The Witcher: Monster Slayer'da size yakın konumdaki canavarları bulmaya çalışacaksınız. Bulduğunuz canavarlar ile gerçek zamanlı olarak savaşabileceksiniz. Savaşların FPS kamera açısı ile olacağı belirtildi. CD Project Red'in yeni mobil oyununda The Elder Scrolls: Blades'te yer alan savaş sisteminden ilham alınıyor.

Polonya merkezli CD Project Red'in yeni mobil oyununda Witcher evreninde yer alan canavarların yanı sıra daha önce hiç görülmemiş düzinelerce farklı canavar bulunacak. Güçlü canavarlar ile savaşmak durumunda kaldığımızda iksir gibi nesneler kullanabileceğiz.

Artırılmış gerçeklik türüne sahip yeni Witcher oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu yapım, Pokemon Go gibi popüler olmayı başarabilir mi? Çıkışını gerçekleştiren The Witcher: Monster Slayer isimli mobil yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.