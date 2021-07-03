The Witcher: Monster Slayer Çıkış Tarihi Açıklandı

The Witcher: Monster Slayer çıkış tarihi duyuruldu. CD Project RED, artırılmış gerçeklik türündeki mobil oyun ile ilgili bir video da yayımladı. Peki, The Witcher: Monster Slayer ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Witcher: Monster Slayer Çıkış Tarihi Belli Oldu

Özellikle The Witcher serisi ile dünya genelinde çok popüler bir stüdyo haline gelen CD Project Red, yeni bir Witcher oyunu üzerinde çalışıyor. Artırılmış gerçeklik türüne sahip olması nedeni ile diğer Witcher oyunlarından sıyrılmayı başaran The Witcher: Monster Slayer, oyunculara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Günümüzde mobil platformda artırılmış gerçeklik oyunları çok büyük bir popülerliğe sahip. Örneğin Pokemon Go, 2016 yılında Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için piyasaya sürülmesinin ardından kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale geldi. Pokemon Go'da çevrimizde yer alan pokemonları yakalamaya çalışıyorduk. The Witcher: Monster Slayer da Pokemon Go'ya oldukça benziyor.

Artırılmış gerçeklik rol yapma oyunu türündeki The Witcher: Monster Slayer'da size yakın konumdaki canavarları bulmaya çalışacaksınız. Bulduğunuz canavarlar ile gerçek zamanlı olarak savaşabileceksiniz. Savaşların FPS kamera açısı ile olacağı belirtildi. CD Project Red'in yeni mobil oyununda The Elder Scrolls: Blades'te yer alan savaş sisteminden ilham alınıyor.

Polonya merkezli CD Project Red'in yeni mobil oyununda Witcher evreninde yer alan canavarların yanı sıra daha önce hiç görülmemiş düzinelerce farklı canavar bulunacak. Güçlü canavarlar ile savaşmak durumunda kaldığımızda iksir gibi nesneler kullanabileceğiz.

Prepare your phones for the worldwide premiere of The Witcher: Monster Slayer — coming to iOS and Android for free on July 21st!



Android users can pre-register right now on the Google Play Store: https://t.co/wwzcA7PW4z



See you on the Path!#TheWitcherMonsterSlayer pic.twitter.com/rFfYXl6pIG — The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) July 2, 2021

Rivia Geralt'ın öncesinde geçecek olan mobil oyunda hikaye odaklı görevler olacak. Oyunun geliştirme sürecinde Spokko isimli mobil oyun stüdyosu yer alıyor. CD Project RED, 2018 yılında Polonya merkezli Spokko'yu satın almıştı.

CD Project RED, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden The Witcher: Monster Slayer'ın 21 Temmuz tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştireceğini duyurdu. Android kullanıcıları şu anda oyunun Google Play Store sayfası üzerinden ön kayıt işlemini yaptırabilir.

Artırılmış gerçeklik türüne sahip yeni Witcher oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkışına sayılı günler kalan mobil yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.