The Witcher: Monster Slayer Mobil Platformlara Geliyor

Özellikle The Witcher serisi ile dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan CD Project Red, yeni bir Witcher oyunu üzerinde çalışıyor. CD Project Red tarafından yapılan açıklama ile birlikte The Witcher: Monster Slayer mobil platformlar için duyuruldu. Artırılmış gerçeklik olması nedeni ile diğer Witcher oyunlarından sıyrılmayı başaran The Witcher: Monster Slayer, oyunculara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. CD Project Red'in yeni oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

The Witcher: Monster Slayer Mobil Platformlara Ne Zaman Çıkacak?

Günümüzde mobil platformda artırılmış gerçeklik oyunları çok büyük bir popülariteye sahip. Örneğin Pokemon Go, 2016 yılında Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için piyasaya sürülmesinin ardından kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale geldi. Pokemon Go'da çevrimizde yer alan pokemonları yakalamaya çalışıyorduk. The Witcher: Monster Slayer da Pokemon Go'ya oldukça benziyor.

Artırılmış gerçeklik rol yapma oyunu oyunu The Witcher: Monster Slayer'da size yakın konumdaki canavarları bulmaya çalışacaksınız. Bulduğunuz canavarlar ile gerçek zamanlı olarak savaşacağız. Savaşların FPS kamera açısı ile olacağı belirtiliyor. CD Project Red'in yeni mobil oyununda The Elder Scrolls: Blades'te yer alan savaş sisteminden ilham alınıyor.

CD Project Red'in yeni mobil oyununda Witcher evreninde yer alan canavarların yanı sıra daha önce hiç görülmemiş düzinelerce farklı canavar yer alacak. Güçlü canavarlar ile savaşmak durumunda kaldığımızda iksir gibi nesneler kullanabileceğiz. Oyunun web sitesinde yer alan açıklamada Rivia Geralt'ın öncesinde geçeceği belirtiliyor. Mobil oyunda hikaye odaklı görevler olacak.

Polonya merkezli CD Project Red, 2018 yılında Polonyalı bir mobil oyun stüdyosu olan Spokko'yu satın almıştı. Muhtemelen The Witcher: Monster Slayer, Spokko tarafından geliştiriliyor. Artırılmış gerçeklik rol yapma oyunu türündeki yeni The Witcher mobil oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobil oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.