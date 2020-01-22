The Witcher Netflix'in En İyi Açılış Yapan Dizisi Oldu

Kısa süre önce Netflix üzerinde yayınlanmaya başlanan The Witcher, müthiş bir başarı yakaladı. Bugün yapılan açıklama ile The Witcher ilk sezonunun toplamda 76 milyon kişiye erişerek, platformun en iyi çıkış yapan dizisi olduğu dile getirildi.

Çıkışından sonra neredeyse herkesin konuşmaya başladığı The Witcher için Netflix daha önce "bugüne kadar bir dizinin en iyi birinci sezonu" sözlerini kullanmıştı. Buna rağmen yetkililer "en iyi" tanımının açıklamasını yapmamışlardı.

2019'un son günlerinde izlemeye sunulan The Witcher dizisinin, bugüne en çok izlenen Netflix dizi ve filmlerinden biri olduğu ise bugün dile getirildi. Bununla da yetinmeyen Netflix, dizinin 76 milyon hesap tarafından izlendiğini söyleyerek, ilk defa istatistik verdi.

The Witcher dizini kaç kişi izledi?

Yayın platformu daha önce herhangi bir filmin ya da dizinin yüzde 70'ini bitirenleri izleyici olarak sayıyordu. Bunu değiştiren Netflix, herhangi bir içeriğini 2 dakika izleyenleri izleyici olarak saymaya başlamıştı. Değişiklik sonrasında izleme sayılarında yüzde 35 gibi gözle görülür yükselişler yaşanmıştı.

Kısaca The Witcher'ın 76 milyon kişi tarafından izlendiği düşünülürse, yaklaşık 49.4 milyon gibi devasa sayıda kullanıcı dizinin yüzde 70'ini bitirmiş denebilir.

The Witcher ikinci sezonun 2021 yılında izlenebilir hale geleceği dile getirilirken, The Witcher 2. sezon hakkında bilmeniz gerekenleri, hazırladığımız detaylı blog yazısı üzerinde görebilirsiniz.