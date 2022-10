CD Projekt Red Bombayı Patlattı: The Witcher Remake Geliyor!

Son yılların belki de en çok gündem olan oyun firmalarından olan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 oyunuyla birlikte kaybettiği saygınlığı kazanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde hem The Witcher hem de Cyberpunk için birçok yeni proje üzerinde çalıştığını açıklayan firma, serilerin hayranlarını heyecanlandırdı.

Bugün yapılan açıklamada ise ilk The Witcher oyunu için bir Remake projesine başlandığı ortaya çıktı. Canis Majoris kod adıyla duyurulan projenin The Witcher Remake'i olduğu ve üçüncü parti bir şirket tarafından üstlenildiği öğrenildi.

The Witcher Severlere Müjde, 4 Yeni Oyun Yolda

Geçtiğimiz yıl büyük umutlarla beklenen Cyberpunk 2077'nin birçok kişi tarafından hüsranla karşılanması sonrasında şirket hisse kaybı yaşamıştı. Yeni yol planı kapsamında birden fazla oyun projesi üzerinde çalıştığını duyuran CD Projekt Red, sevilen markalarına geri dönerek oyuncuları yeniden kazanmak istiyor.

CD Projekt Red'in önümüzdeki 5 sene için çizdiği yol planındaki ilk adım ise ilk defa 2007 yılında piyasaya sürülen The Witcher oyunun Remake'i olacak. Remake projesinde oyun, hikayeye bağlı kalınarak baştan sonra köklü bir değişimle sunulacak. The Witcher Remake, son zamanların öne çıkan oyun motorlarından Unreal Engine 5 ile geliştirilecek. CD Projekt Red, The Witcher Remake'in yanında evrende geçen yeni bir üçleme için çalışmalara başladığını da duyurdu.