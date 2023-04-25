The Witcher Üçüncü Sezon Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in orijinal dizi yapımlarından olan The Witcher için üçüncü sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin iki kısım şeklinde yayınlanacağı açıklandı.

The Witcher üçüncü sezon, ünlü oyuncu Henry Cavill'in Geralt rolünde son kez karşımıza çıkacağı sezon olacak.

The Witcher 3. Sezon Çıkış Tarihi

Bu yaz her şey değişiyor. The Witcher 3. Sezon, 29 Haziran’da geliyor. 🐺⚔️ pic.twitter.com/b1k2rLCHWV — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 25, 2023

Aslen bir kitap uyarlaması olan The Witcher, 2019 yılından beri başladığı Netflix dizi uyarlaması serüvenine 3. sezon ile devam edecek. Twitter'da yapılan paylaşımda The Witcher 3. sezon yayın tarihi olarak 29 Haziran gösterildi.

Öte yandan dizinin birincisi beş, ikincisi 8 bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşacağı, ikinci kısmın ise 27 Temmuz tarihinde yayınlanacağı açıklandı.

The Witcher 3. Sezon Konusu

The Witcher 3. sezon hikayesi, Netflix'in yaptığı resmi paylaşıma göre şu şekilde ilerleyecek:

"Continent'ın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları onu yakalamak için yarışırken Geralt, yeni bir araya gelen ailesini onu yok etmekle tehdit edenlere karşı korumaya kararlı olan Ciri'yi saklanmaya götürüyor. Ciri'nin sihir eğitimi emanet edilen Yennefer onları, kızın kullanılmayan güçleri hakkında daha fazlasını ortaya çıkarmayı umdukları Aretuza kalesine götürür. Ancak aradıkları şeyin yerine siyasi yozlaşmanın, kara büyünün ve ihanetin savaş alanına düştüklerini keşfederler."

The Witcher 3. Sezon Oyuncuları